FOTO – Arhiva O asistenta sociala a Primariei Borsa, judetul Cluj, a fost atacata cu un cutter, miercuri, in sediul institutiei, de un barbat cu probleme psihice, care i-a taiat hainele in zona umarului stang si a ranit-o la mana si pe piept. Acesta solicitase Primariei sa intervina ca el sa mearga la spital. Reprezentantii IPJ Cluj au declarat ca agresorul a fost prins de polițiștii gherleni. „Un barbat a taiat imbracamintea de la nivelul umarului stang a unei angajate a Primariei Borsa, folosind, se pare, un cutter, in urma unei discutii pe care au avut-o in sediul Primariei. Barbatul este din…