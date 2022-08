Un barbat de 40 de ani din Satu Mare a fost reținut de procurori pentru pornografie infantila și agresiune sexuala. Potrivit IPJ Satu Mare, din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada mai – iunie 2022, barbatul de 40 de ani ar fi deținut pe telefonul mobil fotografii și filme in care apareau minori in […] Articolul Barbat reținut de polițiști pentru pornografie infantila și agresiune sexuala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .