- La data de 2 septembrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați de catre un barbat de 34 de ani, din comuna Cergau, cu privire la faptul ca a fost agresat de catre tatal sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice,…

- Un tanar din Gaești, in varsta de 29 de ani, a ajuns pe mainile polițiștilor dupa ce și-a batut fosta prietena, o minora de 14 ani. In urma calvarului intampinat de adolescenta, barbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- Tanar de 19 ani, reținut dupa ce a fost prins in flagrant ca o șantaja pe fosta iubita The post Tanar de 19 ani, reținut dupa ce a fost prins in flagrant ca o șantaja pe fosta iubita first appeared on Partener TV .

- Un barbat de 29 de ani din Turda, judetul Cluj, a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce si-a urmarit pe strada fosta iubita, pana acasa, unde a sechestrat-o si a batut-o.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, politistii din cadrul Politiei Municipiului Turda - Biroul de Investigatii…

- Un barbat din Roman a fost retinut dupa ce și-a batut soția, și-a sechestrat copiii in casa și a amenințat cu cuțitul polițiștii care incercau sa il calmeze. Faptele s-au petrecut luni seara, in jurul orei 21.30, iar politia a fost chemata de femeia agresata. La fata locului au venit polițiști de la…

- Urmarile unui scandal: Barbat din Blaj, reținut de polițiști dupa ce și-ar fi agresat fosta iubita și i-ar fi sustras bijuterii Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au reținut pentru 24 de ore un barbat din oraș, care era cercetat pentru furt, lovire sau alte violențe…

- Tanar reținut dupa ce și-ar fi șantajat fosta iubita cu publicarea de imagini compromițatoare. Un barbat, din Dolj, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj, dupa ce și-ar fi șantajat fosta iubita. Este vorba despre o femeie de 42 de ani, din comuna gorjeana Branești. Polițiștii au stabilit ca femeia a avut…

- Un tanar de 29 de ani din Bacau și-a urmarit fosta iubita in trafic, apoi a obligat-o sa mearga cu el sub podul care face legatura dintre strada Chimiei și Letea Veche, unde a lovit-o. Acum, barbatul se afla in arest preventiv și este cercetat pentru lipsire de libertate și acte de violența. Polițiștii…