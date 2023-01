Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din localitatea Bodo a fost retinut pentru 24 de ore, sambata, de politistii Sectiei 5 Rurale Belint, pentru infractiunea de distrugere, dupa ce i-a dat foc autoturismului sotiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- REȚINUT PENTRU INȘELACIUNE PRIN METODA ACCIDENTUL Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Adjud, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune (savarșita prin metoda ,,accidentul”), și au reținut…

- UPS!! Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Dumești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Pe de 29 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova l-au reținut joi, pentru 24 de ore, pe un barbat, de 36 de ani, din județul Vaslui, pentru inducerea in eroare a organelor judiciare. Acesta sesizase oamenii legii ca ar fi fost injunghiat, de persoane necunoscute, pe o strada din municipiul Craiova, in seara zilei…

- Barbat din Timis, retinut in arest pentru detinere de articole pirotehnice in vederea comercializarii. In cursul zilei de ieri, 28 decembrie a.c., polițistii Secției 7 Rurale Lugoj au pus in aplicare

- Scandal la Lopadea Noua: Dupa cateva „paharele” un barbat și-a batut vecinul. A fost reținut de polițiști Scandal la Lopadea Noua: Dupa cateva „paharele” un barbat și-a batut vecinul. A fost reținut de polițiști Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 36 de…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Florești, dupa ce a condus autoturismul, avand concentrația de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. In fapt, la data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 14.30, barbatul ar fi condus…