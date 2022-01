Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 7 Rurala Lugoj au oprit, sambata, pe DC 136, in localitatea Pietroasa Mare din Timiș, un autoturism condus de un barbat in varsta de 28 de ani, care transporta cantitatea de 0,9 mc material lemnos, fara a deține documente legale. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acesta…

- In trafic fara permis de conducere Politistii Sectiei de Politie Rurala Crasna continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere fara permis, fapta constatata in localitatea Ban. La data de 4 ianuarie a.c., ora 17.50, politistii au depistat pe Drumul Judetean 191D, prin localitatea…

- Colecție de infracțiuni pentru un tanar de 18 ani, in Timiș. El a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a spart o casa, a furat mașina proprietarului, iar apoi a facut accident. Individul nu avea nici permis de conducere.

- Un barbat de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand baut, drogat și fara permis. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, in seara de 14 decembrie, polițiștii au oprit pentru control, in Ramnicu Valcea, un autoturism condus de un barbat de…

- Tanar din Bihor, reținut de polițiștii din Alba. A furat o mașina, doua drujbe și a condus fara permis prin Garda de Sus Un tanar din județul Bihor a fost reținut de polițiști, pentru furt și conducere fara permis. Este banuit ca ar fi sustras un autoturism și mai multe bunuri. Potrivit IPJ Alba, la…

- Ieri, 07 decembrie, la ora 11.08, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 10.30, persoane necunoscute au sustras acumulatorul marca necunoscuta, de culoare negru, de sub capota motor a unui autoturism parcat in curtea unei societați comerciale…

- Tragedie fara margini in județul Timiș! Un adolescent de 16 ani, fiul unui primar din județul Timiș, a furat mașina tatalui sau și a omorat un alt prieten de-al lui, un tanar de 16 ani, iar alți trei adolescenți au fost raniți grav in cumplitul accident rutier. Baiatul care se afla la volanul mașinii…

- Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis La data 17 octombrie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura…