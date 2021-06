Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), impreuna cu jandarmii si angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, au intervenit in forta si au fortat usa de acces in locuinta unui barbat in varsta de 56 de ani din municipiul Botosani…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala dupa ce un copil de 14 ani a fost prins conducand un autoturism pe un drum national, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Politistii au oprit pentru control pe DN 24 C un autoturism condus de un minor…

- Un barbat, de 72 de ani, a fost retinut pentru furt calificat, dupa ce a sustras un portofel cu bani, in incinta unei institutii de stat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani, citat de agerpres . Potrivit sursei citate, fapta s-a produs marti, in incita unei institutii din subordinea…

- Un tanar de 22 de ani a fost retinut de politistii Serviciului Rutier dupa ce a produs un accident mortal, in timp ce se afla la volan sub influenta alcoolului, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, tanarul,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea Unteni din judetul Botosani a fost retinut de politisti, dupa ce si-a ucis fratele geaman cu mai multe lovituri de cutit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, crima a avut loc pe fondul unei altercatii…

