Bărbat reținut de Poliția Sovata după un control în trafic Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sovata au reținut luni, 13 martie, pentru 24 de ore, un barbat din județul Harghita banuit de savarșirea a trei infracțiuni, constatate in urma unui control in trafic. "In fapt, la aceeași data, in jurul orei 16.45, o patrula din cadrul Poliției stațiunii Sovata a oprit, pe strada Praidului din … Post-ul Barbat reținut de Poliția Sovata dupa un control in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

