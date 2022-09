Bărbat rătăcit în pădure în Valea Jiului, găsit după 8 zile Un barbat din Valea Jiului, disparut in padure, a fost gasit dupa opt zile, fara probleme de sanatate care sa ii puna viata in pericol, pe valea paraului Braita, aproape de Lupeni, transmite Rador. In tot acest timp, el a fost cautat de echipele Salvamont din Straja si Uricani, care au folosit inclusiv patru caini specializati in gasirea urmelor, iar cercetarile s-au extins pe cateva zeci de kilometri patrati, inclusiv pe cursul apei. In ciuda faptului ca nu se mai asteptau sa il gaseasca in viata, salvatorii au gasit barbatul intr-o zona in care mai fusese cautat, si l-au adus la spitalul din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Populația județului a inregistrat o scadere accentuata in ultimele doua decenii, declin ce coincide cu diminuarea și sistarea activitaților industriale siderurgice și metalurgice și a sectorului minier, la care se adauga și o intensificare a emigrarilor. Astfel, populația județului Hunedoara numara…

