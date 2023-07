Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier pe DN 65A / O femeie a fost transportata la spital iulie 6, 2023 08:36 Astazi, in jurul orei 08.45, pompierii militari roșioreni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 65 A, la intersecția spre Turnu Magurele, rezultat cu o victima. Pentru gestionarea acestei…

- Un barbat din Cluj-Napoca este ranit grav, dupa ce o țeava a cazut peste el, provocandu-i multiple traumatisme. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a elibera o persoana peste care a cazut o țeava pe strada Tiberiu Popoviciu. Victima este un barbat in varsta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Țaga. „In accident a fost implicat un singur autoturism, iar un barbat de aproximativ 40 de ani, conștient, primește ingrijiri medicale. La fața locului acționeaza echipajele de…

- O fetița de aproximativ 2 ani a fost transportata la spital in aceasta seara, fiind ranita intr-un accident rutier in Josenii Bargaului. Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier, a transmis ISU Bistrița-Nasaud. Un autoturism a parasit carosabilul, izbindu-se de gardul unei…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…

- Un accident rutier a avut loc joi dupa-amiaza pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. Din primele date, nu au fost victime incarcerate, insa o femeie in varsta de 49 de ani a fost transportata la spital.„In urma evenimentului rutier, o femeie de 49 ani a fost transportata la spital pentru investigații suplimentare. Victima…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Negreni.Potrivit ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme."Din primele informatii, intr unul dintre autoturisme se afla incarcerat un barbat, care este…

- Un șofer a murit dupa ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea de un autocamion, pe centura Aradului, in zona BAT. Victima a ramas incercarata, iar la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…