Bărbat rănit în accidentul de la Micești Accident rutier produs pe raza localitații Micești, vineri-seara, intre o autoutilotara și un autoturism. Un barbat, in varsta de aproximativ 32 de ani, a suferit un traumatism lombar și a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD. Citește și Arestat preventiv pentru pornografie infantila și șantaj Au intervenit pompierii de la Detașamentul Mioveni cu […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

