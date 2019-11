Bărbat rănit în accident la Cămărașu Un barbat a fost ranit intr-un accident de circulație produs duminica la Camarașu. Accidentul a avut loc in jurul orei 10,15, iar in urma apelului la numarul de urgența 112, a intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare a pompierilor și un echipaj de ambulanța. Pompierii ajunși la locul evenimentului au gasit un autoturism și … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Fantanele, a fost accidentat de o masina dupa ce nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stanga. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 17.30, pe DJ 209B, intre comunele Veresti si Dumbraveni.Din cercetarile politiei rezulta ca un barbat in varsta ...

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi pe DN 75 Campeni – Lupșa, la Bistra. Conducea o mașina ce a fost lovita din spate de un șofer neatent. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 11.30. Polițiștii din Campeni au stabilit, din primele cercetari, ca un barbat de 48 de ani, din…

- Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 9.30, la Vama Nadlac II (de pe autostrada), pe sensul de intrare in țara, inainte de controlul de frontiera. Dupa primeșle cercetari la fața locului, polițiștii au stabilit cum s-a petrecut nefericitul incident. “Un barbat de 50 de ani din județul…

- Un barbat din Adancata, care se deplasa cu un motociclu pe DN 29A, a fost ranit dupa ce un sofer a oprit masina si i-a deschis portiera in fata. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 13.30.Un barbat de 42 ani, din Adancata, a oprit pe marginea din dreapta a DN 29A masina pe care o conducea, ...

- Un barbat de 37 de ani a fost grav ranit, vineri dimineata, pe DN2D, la Bolotesti, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a intrat in coliziune cu un microbuz de transport persoane care circula din directia opusa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

- Un barbat ranit intr-un accident produs miercuri pe DN1, intre Sebes si Alba Iulia, in care au fost implicate o autospeciala de politie si un autoturism, a fost internat la Neurochirurgie, cu traumatism cranian si traumatism la coloana cervicala, potrivit

- Un barbat a fost grav ranit, dupa ce buldozerul cu care lucra s-a prabusit, odata cu podul pe care efectua reparatii, in albia raului Bistrita. Accidentul s-a petrecut marti la pranz, pe un pod din beton care deservea drumul comunal 90B, in comuna Ciocanesti, manevrantul utilajului ajungand la ...

- Un barbat a fost ranit intr-un capac de canal neasigurat, la Timișoara. Capacul nu era bine fixat, iar omul a calcat pe el și s-a lovit destul de serios la picior. Victima a depus reclamație la Poliție, iar de acolo a fost preluat de o ambulanța. Accidentul a avut loc duminica dimineața, pe o strada…