Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 12:35, sa intervina la un accident rutier, o mașina rasturnata, pe DJ 592, comuna Chevereșu Mare. La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri. In urma impactului, șoferul autoturismului…

- Accident la intrare in Chevereșu Mare! Un șofer a intrat cu mașina intr-un copac și a ramas incarcerat in autoturism. Șoferul venea dinspre Buziaș spre Timișoara. La intrare in Chevereșu Mare, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe partea stanga a sensului de…

- Un autoturism din județul Alba a fost implicat intr-un grav accident de circulație, joi, pe drumul care leaga Buziaș de Timișoara. Un șofer a ramas incarcerat dupa ce a intrat cu un autoturism Volkswagen, intr-un copac, la intrare in localitatea Chevereșu Mare. Din primele informații furnizate de…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina joi, in jurul orei 12:35, la un accident de circulatie produs pe soseaua Timisoara - Buzias, pe raza comunei... The post Masina rasturnata intre Timisoara si Buzias. Victima inconstienta, incarcerata appeared first on Renasterea banateana .

- Seara stricata pentru mai mulți tineri, implicați intr-un accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma incidentului patru persoane au fost ranite și transportate la spital. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 24 de ani, conducea pe b-dul Iuliu Maniu,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Techirghiol. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Victoriei din localitate.Impactul s a soldat cu ranirea unui pieton. Victima este copil.Sursa foto cu…

- Update: Soferul in varsta de 60 de ani a acrosat-o din plin pe tanara! Victima are rani la nivelul capului si a fost transportata la spital pentru mai multe investigatii. Adolescenta are 18 ani! Testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice. Update: Martorii…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier in care a fost implicata o motocicleta.Impactul s a soldat cu ranirea motociclistului.…