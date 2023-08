Barbat ranit grav dupa ce ar fi sarit din tren la Gherla

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 05:30, pe strada Clujului din municipiul Gherla. In urma primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 64 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul inspre DN1C – E576, ar fi surprins…

- Un grav accident de circulație, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc in urma cu puțin timp pe o strada din municipiul Gherla . Din cate se pare victima, un barbat in varsta de 59 de ani, ar fi fost spulberata pe trecerea de pietoni. La data de 14 iulie, in jurul orei 05.30, polițiștii au fost…

- Accident tragic in Gherla! Un șofer din Cluj-Napoca a accidentat mortal un pieton care traversa strada regulamentar in aceasta dimineața.„La data de 14 iulie a.c., in jurul orei 05.30, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier in urma caruia o persoana ar fi decedat, produs pe strada Clujului…

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Un accident a avut loc in jurul orei 07.45, pe DN1A, respectiv pe varianta ocolitoare a municipiului Sacele, la intersecția cu strada Alexandru Ioan Lepadatu. In accident a fost implicat un autoturism care a surprins și accidentat un pieton, de 24 de ani, din localitate. Victima a fost preluata și transportata…

- Un accident rutier a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 09:30, pe DN1C, in localitatea Rascruci. Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca cu o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Alexandru Vlahuța din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care au gasit doua autoturisme avariate…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs miercuri inainte de amiaza la Gherla. Un barbat a ajuns la spital. Accidentul s-a produs in jurul orei 11.30. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca o șoferița de 41 de ani din Gherla, care circula pe strada Fierarilor, ajunsa la…