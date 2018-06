Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din orasul prahovean Comarnic a fost grav ranit, suferind arsuri pe mai bine de jumatate din suprafata corpului, dupa ce a incercat sa stinga un incendiu izbucnit la o conducta de gaze care trece pe sub doua gospodarii.

- Un gest necugetat și disperarea ca ar putea sa-și vada casa facuta scrum l-au bagat in spital pe un prahovean in varsta de 31 de ani. Barbatul a incercat sa stinga singur un incendiu puternic izbucnit la o conducta de gaze care ii traverseaza curtea, insa din cauza flacarilor de doi metri s-a ales cu…

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara la o conducta subterana de gaze din orașul Comarnic. Flacarile au atins aproximativ doi metri inalțime. Un barbat a incercat sa stinga focul și a suferit arsuri de gradele III - V pe 55% din suprafața corpului, dupa cum anunța ISU Prahova. Victima are…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o conducta de gaze in localitatea Comarnic.Din primele informatii un barbat a fost ranit, suferind arsuri pe cca.40 50 pe…

- O persoana din satul Galateni a ajuns, duminica dupa-amiaza, la UPU SMURD Targu Mures cu arsuri de gradul I si II pe fata, dupa ce a incercat sa stinga un incendiu izbucnit in propria gospodarie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, incendiul…

- F. T. Un copil in varsta de numai trei ani și o femeie de 56 de ani, care au fost implicați intr-un accident rutier, au fost transportați, ieri dupa-amiaza, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești, cu diferite traumatisme. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- F.T. Polițiștii prahoveni au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de “vatamare corporala din culpa” in urma accidentului care a avut loc duminica dupa – amiaza, in subsolul Minei “Unirea” din Slanic, unde un microbuz cu turiști israelieni s-a rasturnat, accident in urma caruia 25 de persoane…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…