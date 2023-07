Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un accident rutier soldat cu victime s-a petrecut intr-o intersecție din Deva. Potrivit polițiștilor de la IPJ Hunedoara, un biciclist de 30 de ani, care s-ar fi deplasat neregulamentar, a fost acroșat de un șofer de 33 de ani. In urma evenimentului, biciclistul a suferit rani, …

- Un copil in varsta de 7 ani a fost ranit si transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc pe DN66, in apropierea localitatii Merisor, intre Petrosani si Hateg. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a facut o depasire neregulamentara.”Un barbat in varsta de…

- Accident in lanț in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in județul Hunedoara. Șase persoane se aflau in cele trei vehicule implicate, iar o fetița in varsta de 7 ani a fost ranita. „La data de 5 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea […] Articolul…

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Doi politisti au fost raniti, luni, dupa ce un barbat a intrat cu masina in autospeciala in care se aflau acestia, oprita pentru a acorda prioritate unui pieton, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Polițiștii dambovițeni au intervenit ieri, 14 mai, in cazul unui accident rutier produs pe raza localitații Butimanu. Din primele cercetari a reieșit ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 56 din Tecuci ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta. Conducatorul motocicletei, un barbat in varsta…

- Un sofer in varsta de 30 de ani a ajuns la spital dupa ce un alt participant la trafic, baut bine, a ajuns pe contrasens. „Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din municipiul Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul […] Articolul…

- Accident de circulație, joi, in Calea Șagului din Timișoara. Un motociclist a ajuns la spital dupa ce un șofer care ieșea dintr-o parcare nu i-a acordat prioritate. Polițiștii au deschis un dosar penal.