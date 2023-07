Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 facut de un barbat de 49 de ani din Salsig anunța polițiștii, in seara zilei de 19 iulie, ca o persoana conduce un tractor agricol prin localitatea Gardani, fara sa posede permis de conducere. „Deplasați la fața locului, respectiv pe D.J. 108 A, polițiștii au identificat un tractor ce…

- Polițiștii au identificat in trafic, in seara de 16 iulie, un barbat din Zalha, in varsta de 30 de ani, ce conducea un tractor prin localitatea Bezded. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca acesta a comis o dubla infracțiune: conducea un tractor neinmatriculat, fara a deține permis de conducere.…

- Accident de circulație cu un biciclist implicat, in Timiș. Un barbat in varsta de 43 de ani a fost ranit dupa ce a intrat cu bicicleta intr-o mașina care circula regulamentar pe carosabil. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit ieri, 23 iunie, la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca un autoturism condus de catre un barbat de 45 de ani din Sighetu Marmației, a intrat in coliziune fața spate cu o autospeciala din…

- Un accident rutier a avut loc ieri, in jurul orei 22.00 pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta in zona benzinariei Petrom.La fata locului a intervenit Detasamentul Palas cu 1 SMURD B si 1 SMURD C.Potrivit ISU Dobrogea, un barbat in varsta de 57 ani a fost transportat la spital cu ambulanta…

- Miercuri, 31 mai 2023, in jurul orei 15,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pe raza localitații Lunca unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din cercetari a rezultat ca, la intersecția DN 14B cu DJ 141C, un barbat de 44 de ani, din Micasasa, județul Sibiu,…

- Un accident in care a fost implicata o autoutilitara, a avut loc, in aceasta dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Lugoj. „Un barbat in varsta de 45 de ani a condus o autoutilitara pe DN6-Centura Lugoj catre Caransebeș,iar in dreptul unei stații de carburant a intrat in coliziune…

- CITESTE SI Barbat de 66 de ani, gasit mort in locuinta - El fusese injunghiat in zona toracelui - Politistii au deschis o ancheta 15:19 0 Un copac a cazut peste trei masini parcate - Nu s-au inregistrat victime 15:20 0 BREAKING NEWS O femeie din Cluj a izbit in plin un barbat, in timp ce dadea examenul…