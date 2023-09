Stiri pe aceeasi tema

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de sambata, 9 Septembrie 2023, pe DN66 ndash; Defileul Jiului, judetul Gorj.Un accident moto a avut loc pe DN66 ndash; Defileul Jiului, in zona Pasului Lainici, la kilometrul 113 300m. Incidentul a implicat o motocicleta si o autoutilitara, iar motociclistul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, apara intervenția pompierilor de la Crevedia. El spune ca acțiunea a avut la baza „o abordare defensiva”, scopul fiind racirea cisternelor din zona si prevenirea extinderii focului”. Daca nu s-ar fi acționat așa, probabil, astazi, am fi…

- Traficul feroviar a fost reluat pe raza stației Caracal, dupa ce fusese oprit timp de doua ore, pentru ca pompierii sa poata interveni in cazul unui tren privat de marfa cu 38 de vagoane din care s-ar fi scurs propan, informeaza Rador.Echipele de intervenție au inchis robinetul pe unde se scurgea…

- Incendiul de vegetație s-a declanșat in zona retrocedata a Parcului IOR s-a declanșat in jurul orei 21.30-21.45, potrivit martorilor. Incendiul a cuprins o suprafața de 600 metri patrați.Potrivit locuitorilor din zona retrocedata, incendiul a fost stins de pompierii chemați de urgența pana la ora 22.30. Este…

- Un barbat a ajuns la spital cu rani multiple, dupa ce creanga unui copac a cazut peste el intr-o padure din Valea Draganului. Zona era una greu accesibila, așa ca salvatorii au avut nevoie de intervenția elicopterului SMURD. Victima a fost scoasa ulterior de sub creanga de catre localnici, potrivit…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, dupa ce un barbat a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori, județul Hunedoara. „Spre locul indicat s-a deplasat de urgența, echipajul SMURD din cadrul…

- Un arbore s-a prabusit, sambata dupa amiaza, intr-un loc de joaca din municipiul Suceava. Echipajele de la ambulanta trimise la locul incidentului au acordat ingrijiri unui copil de 10 ani care a fost ranit usor, potrivit news.ro.Copacul de mari dimensiuni s-a prabusit in spatiul unui loc de joaca…

- Un barbat din Cluj-Napoca este ranit grav, dupa ce o țeava a cazut peste el, provocandu-i multiple traumatisme. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a elibera o persoana peste care a cazut o țeava pe strada Tiberiu Popoviciu. Victima este un barbat in varsta…