Bărbat prins sub un utilaj, preluat de echipajele medicale cu multiple traumatisme Un barbat a fost grav ranit dupa ce a fost prins sub un utilaj, a anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Accidentul s-a produs pe raza localitații Chețiu, victima suferind multiple traumatisme și leziuni. La fața locului a intervenit modulul SMURD. ”Primul ajutor a fost acordat de catre o asistenta medicala ce se afla in zona. Barbatul a fost scos de sub utilaj (de cules/prelucrat fructe). Este conștient și prezinta multiple leziuni și traumatisme. Este preluat de echipajele medicale”, a tarnsmis ISU Bistrița-Nasaud. Victima are aproximativ 32 de ani. Articolul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost grav ranit dupa ce a fost prins sub un utilaj, a anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Accidentul s-a produs pe raza localitații Chețiu, victima suferind multiple traumatisme și leziuni. La fața locului a intervenit modulul SMURD. ”Primul ajutor…

- O casa din localitatea Vermeș a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica, imobilul fiind afectat in proporție de 70 la suta de incendiu. Doua echipaje de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit pentru a stinge focul. ”In urma incendiului, casa de locuit a ars in…

- Un barbat de doar 44 de ani, din localitatea Șanț, a decedat sambata dupa-amiaza, acesta fiind implicat intr-un accident produs pe un drum forestier. Barbatul conducea un tractor, dar a pierdut controlul acestuia și s-a rasturnat. ”In aceasta dupa-masa, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai…

- Mai multe echipaje de polițiști din cadrul Serviciului Rutier, Poliției Orașului Sangeorz-Bai și Secției 7 Poliție Poliție Rurala Sangeorz-Bai au intervenit miercuri seara la un accident rutier care s-a produs pe DN 17D, in localitatea Ilva Mica. Doi tineri au fost implicați in accident și, din nefericire,…

- O tanara de aproximativ 20 de ani a fost ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Susenii Bargaului. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism, in urma impactului rezultand o victima.…