Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 140 Oradea, 01.07.2024BULETIN INFORMATIVUn utilaj agricol a fost cuprins de flacari, pe un teren din localitatea Bicaci Pompierii militari din cadrul Detasamentului Salonta au intervenit in localitatea Bicaci, comuna Gepiu, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un utilaj agricol.Apelul prin…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a decedat, vineri, dupa ce a fost prins sub un utilaj forestier intr-o padure din localitatea Poiana lui Alexa, comuna Puscasi, Detasamentul de pompieri Vaslui intervenind cu sase autospeciale si echipaje specializate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- In minivacanța de Paște, reprezentanții Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au desfașurat 18 controale la unitați de turism și lacașuri de cult, constatand 28 deficiențe, au informat marți, 7 mai, reprezentanții instituției. Potrivit…

- Un barbat a murit si un altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe un drum judetean care leaga orasul Flamanzi de comuna Prajeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, in accident au fost…

- La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al Județului Mureș, s-a demarat procedura de ocupare prin incadrare directa pentru 6 posturi de execuție, astfel:1 post de ofițer I in cadrul Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților:https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=17081…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, general de brigada Calin-Ioan Handrea, va participa miercuri, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Un barbat de 58 de ani a decedat, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au ajuns la spital, vineri seara, in urma coliziunii a trei autoturisme pe principala artera de circulatie din municipiul Ramnicu Valcea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, izbucnirea unui nou incendiu de padure in zona Lapusna, in Muntii Gurghiului, acesta fiind al doilea dupa cel izbucnit vinerea trecuta, care a fost lichidat dupa 24 de ore. "In aceste momente, pompierii militari actioneaza…