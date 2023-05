Bărbat prins sub un tractor răsturnat într-o zonă greu accesibilă.…

Elicopterul SMURD Caransebeș a intervenit sambata in sprijinul angajaților ISU și SAJ Hunedoara pentru transportul la spital al unui barbat care a fost prins sub un tractor intr-o zona greu accesibila din județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, sambata, printr-un apel la 112 a fost anunțat un accident petrecut intr-o zona impadurita, greu accesibila, din localitatea