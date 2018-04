Barbat prins sub daramaturi, in Valcea. Salvatorii au intervenit Echipaje de salvatori au intervenit de urgenta in ajutorul unui barbat care a fost surprins de caderea unui zid al unei case la consolidarea careia lucra. Incidentul a avut loc intr-o curte situata intr-o localitate din judetul Valcea, iar muncitorul prins sub daramaturi are 40 de ani, din cate anunta Romania TV. Se incearca sa […] Barbat prins sub daramaturi, in Valcea. Salvatorii au intervenit is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, un barbat de 31 de ani din Republica Moldova, a fost impuscat de 6 ori de un compatriot. Incidentul s-a intamplat in localitatea bistriteana Cepari. Se banuieste ca cei doi ar fi traficanti de droguri sau carausi si erau in tranzit prin Romania. Acestia au ajuns in localitatea bistriteana…

- Un șofer de dubița a supraviețuit fara nicio zgarietura dupa ce a cazut, in Oceanul Pacific, aproximativ 40 de metri, de pe o stanca, sambata dimineața. Incidentul s-a petrecut dupa ce mașina lui a derapat de pe o autostrada din Montara, California. Salvatorii au fost nevoiți sa coboare legați de…

- Dupa ce a ajuns pe mana politistilor si a fost audiat, sotul femeii care a murit dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori si apoi incendiata a fost retinut pentru 24 de ore, anunta Romania TV. Crima avut loc deunazi, in Stefanesti, Arges. Victima avea 28 de ani si era mama unui copilas […] Barbat…

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Patru persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce trei autobuze s-au ciocnit pe o strada din municipiul Satu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Cadina Tinca."Un barbat…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Patru oameni au fost raniți, luni dimineața, intr-un accident produs pe Valea Oltului. Incidentul a avut loc dupa ce șoferul unei mașini a adormit la volan, a patruns pe contrasens și a lovit violent un alt autoturism care circula regulamentar. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe Valea Oltului,…

- Florian Bodog, medicul aflat pe fotoliul de ministru al Sanatatii, s-a dovedit omul potrivit la locul potrivit, in sensul in care, avand cunostinte de specialitate si prezenta de spirit, a intervenit rapid in ajutorul unui pasager al cursei aeriene caruia i s-a facut rau. Incidentul dateaza de seara…