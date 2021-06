Un hoț recidivist, urmarit pentru cinci furturi in Timișoara, a fost prins in flagrant de Poliția Locala Dumbravița. In varsta de 51 de ani, O. I. a fost surprins, zilele trecute, la orele pranzului de agenții de la Poliția Locala Dumbravița intr-o gospodarie din vatra veche a satului, cand incerca sa sustraga diferite bunuri. Recidivistul […] Articolul Barbat prins la furat in Dumbravița. Are la activ cinci furturi și in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .