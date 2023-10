Politistii și procurorii au efectuat noua perchezitii. Cinci in judetul Timis, trei in judetul Cluj si una in Mehedinti, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate specializate in trafic de droguri de mare risc. Captura este una record.Capul gruparii a fost prins in urma unui flagrant delict in timp ce se afla la volanul unui mașini. In autoturism au fost gasite și cantitați mari de droguri pe care acesta impreuna cu ceilalți barbați le vindeau tinerilor pe strada. Barbatul a fost transportat la spital pentru recoltare de probe biologice.„La data de 11.10.2023, procurorii Direcției…