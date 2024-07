Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care cara pe o strada din Sectorul 5 un cadavru al unei femei intr-un carucior, vineri seara, a fost observat de catre trecatori care au sunat la 112, acesta fiind depistat si imobilizat apoi de catre politistii care s-au deplasat in zona indicata, informeaza Politia Capitalei, citata de Agerpres.

- Un barbat din Galati a fost prins in flagrant delict de politisti exact dupa ce a ridicat de la un curier doua cutii cu aproximativ 10 kilograme de canabis pe care urma sa il comercializeze. Potrivit IPJ Galati, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, impreuna…

- Un traficant de droguri din Capitala a fost saltat direct de pe strada de polițiști și procurori, chiar dupa ce iși ridicase marfa de la o firma de curierat. O primise ca o comanda obișnuita pe internet, intr-un colet. Stupefiantele erau aduse din Spania. Digi24 a obținut in exclusivitate imagini de…

- Un barbat a fost prins in flagrant cu 456 de punguțe cu heroina pentru vanzare in Capitala. A fost arestat preventiv.Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, impreuna cu procurorii DIICOT – Structura Centrala, au documentat activitatea infracționala a unui barbat (recidivist),…

- O situație de criza a fost declanșata in Capitala in aceasta dupa-amiaza, in momentul in care un barbat in varsta de 36 de ani a amenințat ca se va sinucide, intenționand sa sara de la etajul unei parcari din Sectorul 2. Alerta a fost data catre Poliția Capitalei – Secția 9, prin intermediul apelului…

- Un barbat de 70 de ani a fost prins in flagrant sambata, 27 aprilie, de politistii Capitalei, imediat dupa ce a furat un telefon mobil si un portofel dintr-un carucior aflat intr-un magazin din Piața Delfinului. El a fost inițial reținut și apoi pus sub control judiciar.Batranul se invartea in magazin…

- Un barbat, recent eliberat din penitenciar, a fost retinut de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce avea asupra lui cantitatea de aproximativ 7 grame de heroina destinata comercializarii.