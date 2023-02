Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de vineri, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, au identificat și oprit pentru control, pe strada Calea Cernauți din orașul Vicovu de Sus, o autoutilitara ce transporta material lemnos. Conducatorul autoutilitarei a fost identificat in persoana unui barbat de 50…

- "Azi dimineata ( duminica n.red.), in jurul orei 8,30, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta. Astfel, lucratorii nostri au indentificat in trafic, pe raza localitatii…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un tanar de 27 de ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca BMW, sub influența bauturilor alcoolice, avand și permisul suspendat. Luni, 30 ianuarie, in jurul orei 23.00, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial…

- Doi cetateni palestinieni au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi in semiremorca unui camion ce transporta utilaje agricole din Turcia in Norvegia, potrivit Agerpres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare…

- O patrula a avut suspiciuni asupra vehiculului, astfel ca l-a oprit, iar in urma verificarii a descoperit in interiorul furgonetei 31 de persoane fara acte, care au declarat ca provin din Afganistan si ca doreau sa ajunga la frontiera cu Serbia, pentru a-si continua de acolo drumul catre vestul Europei. ''Agentul…

- Un bulgar, de 30 de ani, este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, peste trei mii de pachete de tigari, ascunse intr-o utilitara, informeaza Agerpres. „Politistii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – ITPF Timisoara au depistat, in urma unei „actiuni de prevenire, desfasurate pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale”, 13 cetațeni turci care au trecut ilegal in Romania, din Serbia. Migrantii erau asteptati…