Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, au depistat astazi, in flagrant delict, un barbat in varsta de 51 de ani in timp ce prelua pachete vidate de la o sociatate comerciala specializata in transportul de colete, pachete care ar fi conținut 8 kilograme de cannabis. In urma investigațiilor efectuate, a reieșit ca pachetele […]