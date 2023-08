Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de canabis pentru suma de 13.000 de lei. Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de risc. Masura […] Articolul Barbat prins in flagrant delict in timp ce vindea aproape jumatate de kilogram de canabis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .