Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au surprins, miercuri, in flagrant, un barbat care incerca sa fuga dintr-un magazin aflat pe bd. General Ion Dragalina dupa ce a furat mai multe produse. Barbatul a fost reținut imediat și legitimat. El are 43 de ani și este…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, dar și cei din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au acționat, in ultima perioada, in mod repetat in cartierul Kuncz. Agenții au vrut sa-i depisteze pe cei care abandoneaza deșeuri și dau foc resturilor pe terenurile din…

- Polițiștii locali au efectuat, in cursul zilei de ieri și azi dimineața, ca urmare a unor sesizari, verificari in Parcul Civic, unde era semnalata prezența unui adapost improvizat. Astfel, la fața locului a fost depistat un barbat de 59 de ani, originar din județul Mehedinți, care dormea acolo și strangea…

- Polițiștii locali din Timișoara au descoperit, pe un teren de sport din acest oraș, in jur de 40 de migranți din Pakistan, Afganistan și Siria care fusese hraniți de enoriașii unei biserici. De asemenea, oamenii legii au gasit alți migranți in zona Garii de Nord. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida continua sa patruleze in zona Garii de Nord dupa ce, miercuri, au fost gasiți 53 de migranți care se adaposteau intr-o cladire de pe bd. Republicii. Nu doar prezența migranților a fost reclamata in zona la Poliția Locala, ci…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au continuat, in aceste zile, serviciul de patrulare in zona Bdul Republicii – Gara de Nord – Bdul T. Vladimirescu – Spl N. Titulescu, avand in atenție problemele sesizate de cetațeni cum sunt prezența migranților, a oamenilor…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au acționat astazi, in jurul orei 13.30, in apropierea Garii de Nord din Timișoara, unde au existat sesizari ca... The post Este tragic! Peste 50 de migranți, depistați intr-o cladire din Timisoara. Foto appeared first on Renasterea…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida susțin ca au prevenit, miercuri, producerea unei tragedii. Agenții au acționat, in apropierea Garii de Nord din Timișoara, unde au existat sesizari ca migranți stau in zona, in grupuri, la diferite ore din zi și din noapte, fac…