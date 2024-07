Bărbat, prins în flagrant de DIICOT când vindea droguri de mare risc. Avea acasă 21 de kilograme de substanțe interzise Un barbat din Cluj-Napoca fost surprins in momentul in care incerca sa comercializeze aproximativ un kilogram de 3-CMC, o substanța cunoscuta sub denumirea generica de „cristal” și clasificata ca droguri de mare risc. Acasa, insa, mai deținea alte 21 de kilograme de substanțe interzise. Prins in flagrant cand vindea droguri cristal Polițiștii Brigazii de Combatere […] The post Barbat, prins in flagrant de DIICOT cand vindea droguri de mare risc. Avea acasa 21 de kilograme de substanțe interzise appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

