Bărbat prins în flagrant de DIICOT. A primit 10 kilograme de canabis prin curier Un barbat a fost prins in flagrant de DIICOT și, ulterior, arestat, dupa ce a primit un colet prin curier. Se pare ca, in cele doua cutii transportate, se aflau aproximativ 10 kilograme de canabis. Prins de DIICOT cand primea droguri Un barbat din Galați a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a […] The post Barbat prins in flagrant de DIICOT. A primit 10 kilograme de canabis prin curier appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

