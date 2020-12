Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau șapte pasageri a fost implicat intr-un accident, vineri dimineața, pe DN 1, in localitatea Cristian, din Sibiu, dupa ce vehiculul a lovit un cap de pod. Șase persoane au ajuns la spital. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Sibiu, toate cele șapte persoane…

- Autoritațile transmit ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 15797 de persoane (dintre care 15205 adulți și 592 copii). Pana luni, 14 decembrie, au fost vindecate 10083 de persoane.

- La data de 02.12.2020, in jurul orei 21.00, la Poliția Municipiului Hunedoara s-a prezentat un minor de 17 ani, care a reclamat faptul ca, in data de 27.11.2020, in jurul orei 2000, in timp ce plimba cu doi prieteni in zona Gradinii Zoologice, din municipiul Hunedoara, langa ei a fost oprit un autoturism,…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 11846 de persoane (dintre care 11393 adulți și 453 copii). Autoritațile informeaza ca, pana vineri, 20 noiembrie, au fost vindecate 5519 de persoane.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 11091 de persoane (dintre care 10642 adulți și 449 copii). Vestea buna e ca, pana miercuri, 18 noiembrie, au fost vindecate 5001 de persoane!

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2821 de persoane, dintre care 2662 sunt adulți. Numarul total al copiilor infectați a ajuns la 158! Pana sambata, 10 octombrie, in județul nostru au fost vindecate…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2374 de persoane, dintre care 2232 adulți. Numarul copiilor infectați a ajuns, din pacate, la 142. Autoritațile anunța ca, pana duminica, 4 octombrie, au fost vindecate 1654 de persoane.…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2154 de persoane, dintre care 2024 sunt adulți. Din pacate, numarul copiilor sibieni infectați a ajuns la 130. Pana marți, 29 septembrie, la nivelul județului au…