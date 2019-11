Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat opt kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar care urma sa intre in tara, in Punctul de frontiera Turnu, arata un comunicat al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit Agerpres.

"Persoana depistata vineri a fost condusa la sediul DIICOT Timisoara pentru audieri. Pe numele barbatului a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de introducere…