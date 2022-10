Bărbat prins conducând în Sâncraiu de Mureș cu permis fals Politisti ai Secției 2 Poliție Rurala Band au oprit joi, 29 septembrie, in jurul orei 7.40, pentru control, un autoturism care circula strada Stejarului, in localitatea Sancraiu de Mureș. "In urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii au constatat ca soferul, un barbat in varsta de 45 de ani, nu figureaza ca fiind posesor … Post-ul Barbat prins conducand in Sancraiu de Mureș cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

