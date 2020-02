Stiri pe aceeasi tema

- Gradinita '101 Dalmatieni' si gradinita afiliata Scolii Gimnaziale 'Avram Iancu' din Sectorul 4 au primit din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) amenda de cate 10.

- Un barbat din Bihor care, in 2015, i-a taiat jugulara fostei iubite iar apoi a aruncat-o pe geam, in fata politistilor, a fost condamnat la 30 ani de detentie si trimis in Romania, pentru a-si ispasi pedeapsa, insa a facut cerere sa se intoarca inapoi, in Belgia.

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat o adeziune.Citește și: Start la alianțe…

- Mai multe firme de paza au fost sanctionate de politie in ultima perioada, in urma unor controale. O amenda de 7.000 de lei a primit societatea care a asigurat ordinea publica la un concert din luna noiembrie, pentru ca a folosit agenti fara forme legale si fara niciun pic de pregatire. Firma de paza…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a sanctionat RCS&RDS cu amenda in valoare de 800.000 de lei, Telekom Mobile cu 700.000 de lei, Vodafone cu 60.000 de lei, iar Orange cu 50.000 de lei pentru neindeplinirea obligatiilor de acoperire…

- Un șofer de TIR din Romania a primit o amenda colosala dupa ce a fost prins transportand 5,2 tone de tutun de contrabanda. Barbatul de 35 de ani a fost oprit la Coquelles, in nordul Franței, pentru a fi controlat, iar șoferul nu a putut prezenta documente privind originea celor cinci tone de tutun,…

- In perioada 01-30.11.2019, Politia Locala a Municipiului Focșani a acționat cu precadere pentru asigurarea ordinii si linistii publice, asigurarea fluenței traficului, prevenirea și combaterea opririlor, staționarilor și parcarilor neregulamentare, pe linia prevenirii si combaterii incalcarii normelor…

- Un barbat din Ploiești a fost incatușat, duminica, 1 decembrie, in timpul paradei militare, dupa ce a facut gesturi obscene in momentul in care trecea parada organizata cu ocazia celor 101 ani de la Marea Unire.