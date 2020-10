Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru, in colaborare cu reprezentanții unei societați de furnizare a energiei electrice, au identificat, pe raza localitații Dragodana, un barbat de 66 de ani, care ar fi sustras energie electrica The post Barbat prins ca fura energie electrica prin folosirea unei instalații clandestine first appeared on Partener TV .