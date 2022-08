Bărbat, plecat de la domiciliu, căutat de polițiști In data de 19 august 2022, in jurul orei 13:10, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie domiciliata in Germania, cu privire la faptul ca, din cursul anului 2015, nu a mai ținut legatura cu fratele sau, DOROGA DORU (foto), in varsta de 45 ani, care are domiciliul in comuna Turdaș, judetul Hunedoara. Femeia a sustinut ca barbatul s-ar putea afla in judetul Bistrița Nasaud, pe raza comunei Nușeni, nemaifiind prezent la domiciliul sau din anul 2015. Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca barbatul a mai fost plecat in mod voluntar de la domiciliu, revenind,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

