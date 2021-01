Bărbat plasat în carantină în București, prins de jandarmi în gara din Bistrița Un barbat asupra caruia a fost dispusa masura de carantina la domiciliu, in București, a fost depistat de jandarmi in Gara Bistrița Nord. In plus, alți șase tineri au fost depistați de jandarmi in timp ce se plimbau in cursul nopții prin Colibița. ”Duminica seara, in jurul orei 19.30, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil au depistat in Gara Bistrița Nord un barbat care ar fi trebuit sa se afle in carantina la domiciliu. Acesta este din București și are 33 de ani. Avand in vedere faptul ca nu are domiciliul in municipiul Bistrița, acesta a fost cazat la centrul de noapte din Bistrița”,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

