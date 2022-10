Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani, aflat pe un moped, a fost accidentat mortal de un motociclist care circula pe DE 581. Victima a pornit de pe acostamentul drumului fara sa se asigure și a fost lovita in plin de vehiculul pe doua roți.

- Un barbat aflat pe un moped a fost accidentat mortal, sambata, dupa ce a fost lovit de un motociclu condus de un tanar drogat, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 despre producerea unui…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, aflat pe un moped, a fost accidentat grav, marti, in municipiul Fagaras, soferul celui de al doilea vehicul implicat in evenimentul rutier parasind locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, potrivit Agerpres.Ulterior, acesta a fost…

- Tragedie la Lunca Mureșului. Un barbat de 49 de ani a fost accidentat mortal de un tren, in Halta Grindeni. Ce s-a intamplat Un barbat de 49 de ani, din Lunca Mureșului, a fost accidentat mortal de un tren, in Halta Grindeni, au declarat pentru Alba24, surse judiciare. Accidentul s-a produs luni seara…

- Un barbat a decedat luni, pe DN 24, dupa ce a fost lovit mortal de o ambulanta aflata in exercitiul functiunii, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 despre producerea unui accident rutier mortal pe DN24, intre localitatile…

- Un barbat de 71 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil si a fost lovit de un autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. The post Un barbat de 71 de ani, accidentat mortal dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil first appeared on…

- Accident mortal in Maramureș. Un barbat de 30 ani ucis de un tanar de 23 ani rupt de beat Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un barbat a fost amenințat, luni, de catre un tanar cu un pistol de jucarie in timp ce se afla in trafic, informeaza www.stirilekanald.ro. Oamenii legii au fost sesizați prin apel la numarul unic de urgența 112 de un barbat in varsta de 65 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se […] Articolul…