Bărbat oprit la vamă de autoritățile române: Condamnat în Germania pentru jaf armat Un barbat in varsta de 28 de ani a fost oprit la Vama Albița de catre autoritațile romane. Acesta conducea o mașina inmatriculata in Republica Moldova. Barbatul a fost oprit de poliție in vama pentru ca fusese condamnat in Germania pentru jaf armat și tainuire. In urma formalitaților vamale s-a descoperit ca pe numele persoanei in cauza fusesera emise in vara acestui an doua alerte. Una din alerte era de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare emis de autoritatile din Romania, iar cealalta era emisa de autoritatile din Germania. Barbatul a fost predat polițiștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat de 28 de ani, condamnat in Germania pentru jaf armat și tainuire a fost prins in Romania, la Vama Albița. Tanarul care conducea un autoturism inmatriculat in Republica Moldova atunci cand a intrat in țara a fost descoperit in urma formalitaților de control.

