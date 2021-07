Bărbat omorât pe trecerea de pietoni după ce a fost lovit violent de un autoturism Un barbat de 84 de ani a murit, dupa ce a fost lovit violent pe o trecere de pietoni din localitatea ieseana Letcani de un autoturism. Accidentul s-a petrecut joi la pranz, in Letcani, comuna situata la cativa kilometri de municipiul Iasi. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zona arata ca soferul masinii cu numar de Neamt rula cu viteza mare prin localitatea Letcani, autoturismul condus de acesta lovind in plin un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni. Victima a fost tarata cativa zeci de metri. La fata locului a sosit un echipaj medical, insa barbatul nu a putut fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 65 de ani a fost lovit de o autoutilitara, vineri dimineata, pe DN2, in localitatea Lilieci. Victima aflata in stare grava a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la o unitate medicala din municipiul Bucuresti, informeaza IPJ Ialomita. Traficul rutier este blocat…

- Soferul de autobuz din Iasi care a lovit o adolescenta pe trecerea de pietoni a fost concediat. Compania de transport a decis desfacerea contractului de munca din cauza gravitatii faptei comise, informeaza TVR . Soferul a fost depistat cu alcoolemie, iar camerele video au suprins chiar momentul in care…

- Soferul de autobuz din Iasi care a lovit o adolescenta pe trecerea de pietoni a fost concediat. Compania de transport a decis desfacerea contractului de munca din cauza gravitatii faptei comise.

- Accidentul s-a produs joi, 17 iunie, in municipiul Iași. Minora a fost lovita in timp ce traversa pe trecerea de pietoni de un șofer baut, care conducea un autobuz ce efectua transport public in comun, potrivit site-ului local BZI. Potrivit IPJ Iași, fata in varsta de 15 ani a fost resuscitata la fața…

- Imagini surprinse de o camera de supraveghere și publicate pe pagina de Facebook Atenție Poliția Botoșai au devenit virale, pentru ca au surprins un „accident” neobișnuit. Un barbat iese dintr-o parcare amenajata pe marginea șoselei chiar in dreptul unei treceri de pietoni. Intenționeaza sa traverseze…

- Victima accidentului rutier de joi seara este Vali Surcel, unul dintre cei mai vechi și cunoscuți polițiști din Pitești, ofițer de serviciu ani buni la secția din Prundu. La 53 de ani, și-a pierdut viața brusc in aceasta seara foarte aproape de locul in care un alt coleg, mai tanar, a murit in urma…

- Un accident rutier s-a petrecut, seara trecuta, pe strada Depozitelor, din municipiul Pitești. Un barbat, in varsta de 75 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni a fost acroșat de un autoturism. CITEȘTE ȘI: Șefi noi in Poliție. Vezi noii imputerniciți Din fericire, victima nu a fost ranita…

- Un barbat a murit și alte trei sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs, duminica, intre doua mașini, in localitatea Cozmești, județul Iași. Potrivit ISU Iași, patru persoane au fost ranite, trei persoane fiind incarcerate, in urma unui accident produs intre doua mașini, in…