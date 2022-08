Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala a ISU Vrancea, aflata in misiune, a lovit luni seara mortal un barbat care traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut loc pe DN 2, in comuna Filipești, județul Bacau, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O mașina a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a fost implicata intr-un accident mortal in comuna Filipești, județul Bacau. Conform realitatea.net, un barbat de 49 de ani a fost accidentat grav de o autospeciala ISU, luni seara, pe trecerea de pietoni. Unul dintre subofițerii ISU…

- Un barbat a decedat, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost surprins de prabusirea unui mal, intr-o cariera de piatra din Slanic Moldova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, pompierii au fost solicitati sa intervina in satul Cerdac, orasul Slanic…

- Un barbat a decedat, miercuri dimineata, dupa ce tractorul cu remorca in care acesta se afla a fost lovit de trenul de persoane IR 266 Brasov-Budapesta, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Sandominic, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un autoturism a ars in totalitate, miercuri, in timp ce rula pe drumul national DN 29 D, care asigura legatura intre municipiul Botosani si Vama Stanca-Costesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, soferul a reusit sa iasa din masina inainte ca aceasta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Alba, Garda de interventie Sebes in cooperare cu SVSU Vintu de Jos, au fost solicitati sa intervina in cursul noptii pentru localizarea si stingerea unui incendiu in satul Valea Goblii, comuna Vintu de Jos.Din informatiile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Iasi au fost solicitati sa intervina in cursul noptii, in jurul orei 2:50 la un incendiu la o anexa si o casa in satul Cristesti, comuna Cristesti, judetul Iasi.Potrivit ISU Iasi, la locul evenimentului a actionat Sectia de…