- In cursul nopții trecute, 29.01.2023, in jurul orei 02:40, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut pe autostrada A1, sens de mers Timișoara-Lugoj, in dreptul localitații Remetea Mare din județul Timiș, soldat cu decesul unei…

- Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada, intr-un cartier din Timișoara. Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe un drum comunal din apropierea localitatii 23 August judetul Constanta. Din primele informatii un barbat, de 30 de ani, a condus un autoturism iar intr o curba a pierdut controlul asupra directiei si a intrat intr un cap de pod. Conducatorul auto…

- Tanar din Rauseni, reținut dupa ce a omorat un barbat cu mașina. Șoferul era aproape in coma alcoolica Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 30 de ani, din comuna Rauseni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere…

- Un pieton care mergea pe mijlocul strazii a fost accidentat mortal, in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 15C, la Dobreni. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 49 ani, din Cracaoani, conducea un autoturism, in localitatea Dobeni, ar fi acrosat…