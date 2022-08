Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom amenința ca la iarna Europa va plati 4000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, aproape dublu fața de precedentul record. Compania controlata direct de Putin a facut o analiza a prețului gazelor naturale, din care a reieșit ca „in ritmul actual, la iarna, Europa va cumpara gazul cu 4000…

- Pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina la un caz mai puțin obișnuit. Un barbat aflat sub influența alcoolului a cazut intr-o groapa adanca de 4 metri. Incidentul s-a petrecut la Aghireșu Fabrici in urma cu puțin timp. Reprezentanții ISU Cluj au declarat ca intervenția a vizat un barbat de…

- O femeie din Dranceni, Vaslui, a cerut ordin de protecție la Judecatoria Huși impotriva soțului ei violent și decizia instanței e una care nu se știe daca o va feri de barbat, scrie cotidianul local Vremea Noua . Cum agresorul nu avea unde sa locuiasca in afara caminului conjugal, judecatorii au gasit…

- Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca anul trecut, si-ar fi ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost […] The post…

- Un barbat in varsta de 45 de ani este acuzat de violenta in familie, distrugere si amenintare pentru ca si-ar fi batut si amenintat cu moartea sotia, iar apoi i-a incendiat autoturismul, dupa ce femeia s-a refugiat la locuinta mamei sale, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv deoarece a incalcat ordinul de protectie care ii interzicea sa se apropie de sotia sa, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fațade vopsite in culori naturale, distanța de cel putin 50 de metri intre case si limita de inaltime pentru locuinte. Sunt doar cateva din condițiile pe care trebuie sa le respecte cei ce doresc sa construiasca o casa in localitatea bihoreana Sinteu.