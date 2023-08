Bărbat mușcat de picior de urs Un barbat a fost muscat de picior de un urs, in timp ce se afla intr-o zona dintre doua localitati din judetul Bistrita-Nasaud, el fiind preluat de catre un echipaj SMURD, informeaza, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). „Un echipaj de prim ajutor SMURD intervine intre localitatile Sebis si Rustior unde un barbat a fost atacat de un urs – afirmativ muscat in zona unui membru inferior. Din primele date, barbatul este constient, cooperant. Interventia este in dinamica”, a transmis ISU Bistrita-Nasaud. Deocamdata nu se cunosc mai multe informatii. The post Barbat mușcat de picior… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

