Trupul carbonizat al barbatului de 63 de ani din Prelipca, Suceava, a fost scos de pompieri din bucataria de vara in care acesta statea. Alaturi de pompieri au intervenit și localnicii. Un incendiu puternic, duminica dimineața, 26 februarie, a izbucnit in localitatea suceveana Prelipca, unde a ars o bucatarie de vara folosita drept locuința. Pompierii au […] Articolul Barbat mort intr-un incendiu pornit de la o țigara aprinsa, intr-un sat din Suceava apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .