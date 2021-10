Bărbat mort într-un incendiu într-o cameră de hotel din Focșani Cadavrul unui barbat de 51 din Braila a fost descoperit intr-o camera de hotel din Focșani. Atenția angajaților hotelului a fost atrasa de fumul care ieșea din camera in care se afla barbatul. In noaptea de sambata spre duminica, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat de catre angajatii unui hotel din municipiul Focșani cu privire la faptul ca dintr-una din camere iese fum dens. La fata locului s-au deplasat o echipa de polițiști și una de pompieri. Dupa lichidarea incendiului, in interiorul camerei a fost gasit cadavrul unei persoane. In urma verificarilor s-a stabilit ca este vorba despre un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Conform IPJ Vrancea, cei care au anuntat izbucnirea incendiului au fost angajatii hotelului, care au afirmat ca din una dintre camere iese fum dens.Dupa ce pompierii de la ISU Vrancea au stins incendiul, in camera in care acesta s-a produs, a fost gasit cadavrul unei persoane.In urma verificarilor facute…

