- Un grav accident s-a produs, vineri seara, in Pitesti, unde un barbat a ramas prins cu capul sub cabina unui cap tractor. Barbatul este in coma de gradul patru. CITESTE SI Șoferița, a scapat controlul volanului și a intrat intr-un parapet de beton, la Bascov “Cu putin timp in urma pompierii s-au deplasat…

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, cu un copilas in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti.

- Politistii din Vrancea, cu sprijinul colegilor lor din Arges, Prahova si Bucuresti au facut perchezitii la mai multe persoane care au luat bani de la mai multe persoane, in schimbul promisiunii ca vor aparea in diferite reclame si prezentari de moda. Politistii au facut, vineri, sase perchezitii…

- Accidentul s-a produs in localitatea Senddsin județul Galați.Potrivit ISU Galați, un mal de pamant s-a surpat, iar un muncitor de 33 de ani a fost strivit, fiind declarat decesul acestuia, in ciuda eforturilor pompierilor de a-l salva. Sursa: Romania24 Un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața, sambata…

- Vineri, 7 mai 2021, ora 11.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza Simpozionul dedicat zilei de 9 mai, zi cu tripla semnificație. Pe data de 9 mai, de-a lungul timpului s-au petrecut evenimente importante, atat in Romania cat și in lume. CITESTE SI Argeș. Barbat prins sub un tractor rasturnat Astfel,…

- VIDEO| Unul dintre polițiștii care au OMORAT un barbat in timp ce il arestau, la Pitești, s-a PENSIONAT. Celalalt este arestat și a fost suspendat Noi informații ies la lumina in cazul scandalului de la Pitești. Unul dintre polițiștii care au ucis o persoana in timpul arestarii, s-a pensionat, in timp…

- Un barbat și-a pierdut viața dupa o intervenție brutala a polițiștilor. Incidentul a avut loc a un restaurant din incinta autogarii sud Pitești. Un barbat in varsta de 63 de ani a murit dupa intervenția polițiștilor, acesta fiind trantit pe bordura. Barbat mort dupa intervenția polițiștilor Victima…