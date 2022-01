Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a murit duminica, la peste 2.000 de metri altitudine, in zona varfului Capra, din Munții Fagaraș, dupa ce a alunecat și s-a prabușit 450 de metri, izbindu-se de stanci. Barbatul, in varsta de 61 de ani, a alunecat pe o panta inghețata, aproximativ 450 de metri, pana la baza stancii. In cadere…

- Un șofer care efectua o depașire periculoasa și copilul cu care se afla in mașina au fost raniți, in urma unui accident produs sambata in localitatea Cațcau din județul Cluj. In jurul orei 15.20, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Cațcau,…

- Un grav accident de circulație a avut loc intre Dej și Beclean. Un bistrițean de 70 de ani a murit. O femeie a ramas incarcerata, iar cainele care era cu ei in mașina, ranit. GRAV accident de circulație azi, intre Beclean și Dej, in Sanmarghita. In urma apelului la 112, s-au deplasat de urgența: pompierii…

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a ajuns in noaptea de sambata spre duminica la spital la Cluj. In cursul nopții, omul, aflat pentru ingrijire la spitalul din Gherla intr-un salon aflat la etajul 1 al cladirii, s-a aruncat de la etaj – știre in curs de actualizare (0)(3)

- Un barbat aflat in stare de ebrietate a supraviețuit miraculos, dupa ce a alunecat și s-a rostogolit 100 de metri pe o panta abrupta pe un traseu spre varful Tampa, din Brașov. Din fericire, tanarul de 26 de ani a fost recuperat in siguranța de catre salvamontiști.A scapat ca prin minune, dupa ce a…