Bărbat mort de doi ani, amendat pentru că nu avea declarație pe propria răspundere după ora 23.00 Un barbat care a murit in urma doi ani a fost amendat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Autoritațile locale susțin ca este vorba despre o eroare, defunctul fiind confundat cu fratele sau. Incidentul s-a intamplat in ianuarie, iar […]

- Un barbat care a murit in urma doi ani a fost sancționat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Autoritațile locale susțin ca este vorba despre o eroare, defunctul fiind confundat cu fratele sau, informeaza mediafax…

