Un barbat a fost lovit de tren in aceasta seara, pe raza localitații Apahida, in județul Cluj. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat decesul barbatului. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente in apropierea strazii Tudor Vladimirescu din comuna Apahida, unde o persoana a fost lovita de tren. Ajunse la fața locului, echipajele noastre au gasit victima care prezenta leziuni incompatibile cu viața. Din primele date, este vorba despre un barbat de aproximativ 60 de ani. La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și doua…